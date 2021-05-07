Отец Гвардиолы оценил вероятность возвращения тренера в "Барселону"

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Отец Гвардиолы оценил вероятность возвращения тренера в "Барселону"Фото: FC Barcelona Noticias

Валенти Гвардиола, отец наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, поделился мнением о возможном возвращении сына в Испанию.

"Я не хочу, чтобы он тренировал сборную Испании. Я не исключаю, что он вернется в "Барселону" в качестве тренера или советника, однако только не в испанскую сборную", - приводит слова Гвардиолы-старшего SuperDeportivoRadio.

Напомним, что Гвардиола тренировал "Барселону" с 2008 по 2012 год. Под его руководством клуб завоевал 14 трофеев, в том числе две Лиги Чемпионов.

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