Отец Хамеса назвал лучший вариант продолжения карьеры для своего сына

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Отец Хамеса назвал лучший вариант продолжения карьеры для своего сына

Уилсон Родригес, отец полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса, считает, что его сыну нужно переходить в "Наполи".

"Карьера Хамеса нуждается в смене команды. Думаю, "Наполи" будет лучшим вариантом для него. Это большой клуб. Да и Карло Анчелотти знает, как сделать его игру лучше. Если удастся договориться, то я буду с оптимизмом смотреть в будущее", - сказал отец колумбийца.

Напомним, что "Реал" и "Наполи" пока не могут согласовать сумму трансфера - мадридцы требуют 55 миллионов евро, а неаполитанцы пытаются снизить цену.

27-летний Хамес играл под руководством Анчелотти в составе "бланкос" в сезоне 2014/15. В той кампании хавбек забил 17 голов и сделал 18 ассистов в 46 матчах.

Не пропустите: "Атлетико" хочет купить Хамеса у "Реала". | http://soccernews.ru
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За Кулибали просят +100мультов,а за Хамеса западло 55мультов выложить.. пздц

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