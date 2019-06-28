Отец Хамеса назвал лучший вариант продолжения карьеры для своего сына
Уилсон Родригес, отец полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса, считает, что его сыну нужно переходить в "Наполи".
"Карьера Хамеса нуждается в смене команды. Думаю, "Наполи" будет лучшим вариантом для него. Это большой клуб. Да и Карло Анчелотти знает, как сделать его игру лучше. Если удастся договориться, то я буду с оптимизмом смотреть в будущее", - сказал отец колумбийца.
Напомним, что "Реал" и "Наполи" пока не могут согласовать сумму трансфера - мадридцы требуют 55 миллионов евро, а неаполитанцы пытаются снизить цену.
27-летний Хамес играл под руководством Анчелотти в составе "бланкос" в сезоне 2014/15. В той кампании хавбек забил 17 голов и сделал 18 ассистов в 46 матчах.
Не пропустите: "Атлетико" хочет купить Хамеса у "Реала". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" может включить своего игрока в сделку по Гризманну
-
У Кокорина обнаружили жидкость в коленном суставе
-
1
Барцальи может войти в тренерский штаб "Ювентуса"
-
Обамеянг может перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
Новичок "Динамо" Ордец сравнил чемпионаты России и Украины
-
"Реал" не может договориться с "Аяксом" о трансфере ван де Бека
-
1
Отец Хамеса назвал лучший вариант продолжения карьеры для своего сына
-
1
Врач "Спартака" озвучил диагноз Аиртона
-
"Бавария" нацелилась на хавбека "Эспаньола"
-
Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры
-
Зе Луиш высказался о возможном уходе из "Спартака"
-
Шарлия подтвердил переход в ЦСКА
-
Германия и Испания сразятся в финале молодёжного Евро-2019
-
Бразилия стала первым полуфиналистом Кубка Америки-2019
-
Главные новости дня: 27 июня
-
2
В контракте де Лигта с "Ювентусом" будет пункт о его досрочном расторжении
-
Цорн: "Спартак" не смог договориться о возвращении Кудряшова"
-
Тульский "Арсенал" выкупил игрока ЦСКА
-
"Атлетико" согласовал с Фелишем условия личного контракта
-
КАН-2019: Сенегал уступил Алжиру, Кения обыграла Танзанию
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32