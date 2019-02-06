Отец Хамеса высказался о возможном переходе сына в "Ювентус"

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Отец Хамеса высказался о возможном переходе сына в "Ювентус"

Уилсон Родригес, отец полузащитника "Баварии" Хамеса Родригеса, высказался о возможном переходе своего сына в туринский "Ювентус".

"Сейчас он не очень доволен своей карьерой. Хамес стал тихим и немногословным. Что касается "Ювентуса", с учётом того, что сейчас происходит в итальянском футболе, это был бы хороший вариант. Мне грустно каждый раз, когда он остаётся на скамейке запасных. Топ-футболист должен выходить на поле! Нужно использовать его сильные стороны", - цитирует Родригеса-старшего Sport Bild.

Напомним, что с лета 2017 года 27-летний Хамес выступает на правах аренды за "Баварию", а его трансфер принадлежит мадридскому "Реалу". У мюнхенского клуба есть право выкупа звёздного хавбека за 42 миллиона евро.

Сам колумбиец хочет покинуть немецкий гранд из-за не самых лучших отношений с главным тренером команды Нико Ковачем.

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