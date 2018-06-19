Отец Хамшика оценил шансы своего сына продолжить карьеру в Китае

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Отец Хамшика оценил шансы своего сына продолжить карьеру в Китае

Отец полузащитника "Наполи" Марека Хамшика оценил шансы своего сына продолжить карьеру в Китае.

"Мареку нужно отдохнуть, потому что это лето обещает быть неспокойным. Спустя столько лет он может покинуть "Наполи" и отправиться в Китай. На данный момент, всё находится на уровне проработки. Он говорил мне об этом, но у него есть всё ещё действующий контракт с "Наполи". Какой процент вероятности? Шестьдесят процентов, что он отправиться в Китай, но это только моё мнение" - цитирует Хамшика-старшего Football Italia.

Напомним, что "Гуанчжоу Эвергранд" предлагает 30-летнему словаку зарплату в размере 18 миллионов евро в год. | http://soccernews.ru

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