Отец хавбека детской команды ПСЖ: "Помогу всем чем смогу, чтобы сын выступал за Украину, а не за Россию"

Известный в прошлом украинский футболист Виталий Самойлов, наиболее известным клубом в карьере которого было киевское "Динамо", намерен повлиять на решение своего сына Максима, выступающего за одну из детских команд французского ПСЖ, относительно национальной команды, за которую он в будущем будет играть.

"Я очень хочу, чтобы в конечном результате это была Украина. Я украинец, бывшая жена - россиянка, ФФУ должна этим заниматься, а я помогу чем смогу!", - написал Самойлов-старший в своем фейсбуке.

Отметим, что Максим Самойлов имеет российское свидетельство о рождении. Недавно он получил вызов в сборную России U-14.

Не пропустите: итоги 17 тура Ла Лиги в цифрах и фактах. | soccernews.ru