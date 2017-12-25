Отец хавбека детской команды ПСЖ: "Помогу всем чем смогу, чтобы сын выступал за Украину, а не за Россию"

Теги россияукраина

Отец хавбека детской команды ПСЖ: "Помогу всем чем смогу, чтобы сын выступал за Украину, а не за Россию"Известный в прошлом украинский футболист Виталий Самойлов, наиболее известным клубом в карьере которого было киевское "Динамо", намерен повлиять на решение своего сына Максима, выступающего за одну из детских команд французского ПСЖ, относительно национальной команды, за которую он в будущем будет играть.

"Я очень хочу, чтобы в конечном результате это была Украина. Я украинец, бывшая жена - россиянка, ФФУ должна этим заниматься, а я помогу чем смогу!", - написал Самойлов-старший в своем фейсбуке.

Отметим, что Максим Самойлов имеет российское свидетельство о рождении. Недавно он получил вызов в сборную России U-14.

Не пропустите: итоги 17 тура Ла Лиги в цифрах и фактах. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов