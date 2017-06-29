Отец хавбека ПСЖ: "Манчини лично сообщил моему сыну, что хочет видеть его в своей команде"

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Отец хавбека ПСЖ: "Манчини лично сообщил моему сыну, что хочет видеть его в своей команде"Отец полузащитника французского ПСЖ Лоренцо Каллегари Джозеф высказался о ситуации, в которой оказался его сын.

"Мы не получали предложение о продлении контракта. Мы знаем только то, что в клубе не рассчитывают на Лоренцо. Мы всегда отвечали требованиям клуба, включая эту зиму, когда сын отказался уходить в аренду в "Дженоа". Но сейчас мы хотим уйти.

У нас есть предложение от "Зенита", так что, если ПСЖ не предпримет шагов, он должен его отпустить. Роберто Манчини уже созванивался с Лоренцо, чтобы сказать ему, что он хочет видеть его в России, где у него имеется очень ясный и амбициозный проект. "Дженоа" по-прежнему заинтересована в Лоренцо, как и "Пескара", - цитирует Джозефа Каллегари L'Equipe.

Напомним, "Зенит" заинтересовался бразильским защитником. | soccernews.ru

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