Отец хавбека ПСЖ: "Манчини лично сообщил моему сыну, что хочет видеть его в своей команде"

Отец полузащитника французского ПСЖ Лоренцо Каллегари Джозеф высказался о ситуации, в которой оказался его сын.

"Мы не получали предложение о продлении контракта. Мы знаем только то, что в клубе не рассчитывают на Лоренцо. Мы всегда отвечали требованиям клуба, включая эту зиму, когда сын отказался уходить в аренду в "Дженоа". Но сейчас мы хотим уйти.

У нас есть предложение от "Зенит а", так что, если ПСЖ не предпримет шагов, он должен его отпустить. Роберто Манчини уже созванивался с Лоренцо, чтобы сказать ему, что он хочет видеть его в России, где у него имеется очень ясный и амбициозный проект. "Дженоа" по-прежнему заинтересована в Лоренцо, как и "Пескара ", - цитирует Джозефа Каллегари L'Equipe .

Напомним, "Зенит" заинтересовался бразильским защитником. | soccernews.ru