Отец Хесуса Медины высказался о переходе игрока в ЦСКА
Фото: инстаграм Медины/Автор неизвестен
Франсиско Медина, отец хавбека "Нью-Йорк Сити" Хесуса Медины, высказался о возможном переходе сына в московский ЦСКА.
"У Хесуса есть предложения из Бразилии, Мексики, Испании, России. Тренер ЦСКА уже поговорил с Хесусом. Он очень близок к переезду в Россию. ЦСКА очень большой клуб, они идут на четвертом месте в чемпионате России. Думаю, что все решится в первые дни января", — цитирует Франсиско Медины ABC Cardinal.
В текущем сезоне парагвайский футболист сыграл в 36 матчах МЛС, в которых забил девять мячей и сделал два ассиста. Хавбек уйдет из американского клуба на правах свободного агента.
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