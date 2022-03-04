Отец Холанда и агент Райола видят будущее Эрлинга в разных клубах

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Отец Холанда и агент Райола видят будущее Эрлинга в разных клубах

Фото инстаграм Эрлинга Холанда

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, вероятно, продолжит карьеру в испанской Ла Лиге.

По информации El Chiringuito TV, "Реал" и "Барселона" остаются главными претендентами на звёздного норвежца.

При этом агент футболиста Мино Райола считает, что его клиенту стоит выбрать "сине-гранатовых", а отец Альф-Инге Холанд предпочитает видеть своего сына в королевском клубе.

В текущем сезоне нападающий сыграл за "Боруссию" 20 матчей, забил 23 гола и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: Райола хочет вместе с Холандом привести в "Барселону" ещё одного своего клиента. | http://soccernews.ru
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