Отец Холанда посещал тренировочную базу "Манчестер Юнайтед"

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Отец Холанда посещал тренировочную базу "Манчестер Юнайтед"

Отец нападающего "Ред Булл Зальцбург" Эрлинга Холанда был замечен в расположении "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail.

По информации источника, бывший хавбек "Лидса" и "Манчестер Сити" Альф-Инге Холанд побывал на тренировочной базе "красных дьяволов".

Ранее стало известно о личной заинтересованности главного тренера "МЮ" Уле Гуннара Сульшера в приобретении 19-летнего норвежца.

В текущем сезоне Холанд забил 26 голов в 18 матчах. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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