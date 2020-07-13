Отец Холанда пристыдил сына за инцидент в ночном клубе

Теги боруссия дортмундэрлинг холанд

Отец Холанда пристыдил сына за инцидент в ночном клубе

Отец нападающего "Боруссии" Эрлинга Холанда Альф-Инге  отчитал сына за случай в ночном клубе.

Ранее стало известно, что футболиста выгнали из ночного клуба в пьяном виде. Однако позже охранная компания заведения опровергла информацию о том, что форвард был пьян.

"Возвращайся к работе, Эрлинг. ночная жизнь города не для тебя", - написал Алфи в твиттере.

Холанд перешел в "Боруссию" в январе 2020 года из "Ред Булл Зальцбург". В нынешнем сезоне 19-летний форвард в сумме провел за два клуба 40 матчей во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 10 результативных передач. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: В охранной фирме рассказали, почему Холанда выгнали из ночного клуба| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Леонид Слуцкий может возглавить ЦСКА

Леонид Слуцкий может возглавить ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов