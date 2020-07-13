Отец Холанда пристыдил сына за инцидент в ночном клубе
Отец нападающего "Боруссии" Эрлинга Холанда Альф-Инге отчитал сына за случай в ночном клубе.
Ранее стало известно, что футболиста выгнали из ночного клуба в пьяном виде. Однако позже охранная компания заведения опровергла информацию о том, что форвард был пьян.
"Возвращайся к работе, Эрлинг. ночная жизнь города не для тебя", - написал Алфи в твиттере.
Come on @ErlingHaaland back to work. Big city nightlife is not for you pic.twitter.com/dz8Vws7gyh— Alfie Haaland (@alfiehaaland) July 12, 2020
Холанд перешел в "Боруссию" в январе 2020 года из "Ред Булл Зальцбург". В нынешнем сезоне 19-летний форвард в сумме провел за два клуба 40 матчей во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 10 результативных передач. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: В охранной фирме рассказали, почему Холанда выгнали из ночного клуба| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20