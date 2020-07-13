Отец Холанда пристыдил сына за инцидент в ночном клубе

Отец нападающего "Боруссии" Эрлинга Холанда Альф-Инге отчитал сына за случай в ночном клубе.

Ранее стало известно, что футболиста выгнали из ночного клуба в пьяном виде. Однако позже охранная компания заведения опровергла информацию о том, что форвард был пьян.

"Возвращайся к работе, Эрлинг. ночная жизнь города не для тебя", - написал Алфи в твиттере.

Come on @ErlingHaaland back to work. Big city nightlife is not for you pic.twitter.com/dz8Vws7gyh — Alfie Haaland (@alfiehaaland) July 12, 2020

Холанд перешел в "Боруссию" в январе 2020 года из "Ред Булл Зальцбург". В нынешнем сезоне 19-летний форвард в сумме провел за два клуба 40 матчей во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 10 результативных передач. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2024 года.

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