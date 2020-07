Отец Холанда пристыдил сына за инцидент в ночном клубе

Отец нападающего "Боруссии" Эрлинга Холанда Альф-Инге отчитал сына за случай в ночном клубе.

Ранее стало известно, что футболиста выгнали из ночного клуба в пьяном виде. Однако позже охранная компания заведения опровергла информацию о том, что форвард был пьян.

"Возвращайся к работе, Эрлинг. ночная жизнь города не для тебя", - написал Алфи в твиттере.

Come on @ErlingHaaland back to work. Big city nightlife is not for you pic.twitter.com/dz8Vws7gyh