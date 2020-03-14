Отец Холанда прокомментировал троллинг игроков ПСЖ в отношении его сына
Альф-Инге Холанд, отец нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, отреагировал на поведение игроков ПСЖ после матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Напомним, что футболисты парижан устроили травлю норвежцу, пародируя традиционное для него празднование голов, а также насмехаясь над ним словесно.
"Прощай, прекрасный Париж. Обидно за результат, но в тот день он был вполне заслуженным. Всего наилучшего, демонстрируйте класс на поле и вне его", - написал Холанд-старший, прикрепив ролик с провокациями игроков ПСЖ.
Goodbye beautiful Paris. Shame about the result, but well deserved on the day. All the best, showing class on and off the pitch. #PSGBVB https://t.co/g7fzmNiX9I— Alfie Haaland (@alfiehaaland) March 12, 2020
Холанд разгневал игроков ПСЖ своим постом в соцсетях перед игрой. Он написал: "Париж - мой город, а не ваш".
Не пропустите: Только один футболист ПСЖ не издевался над Холандом после матча с "Боруссией". | http://soccernews.ru
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