Отец Холанда прокомментировал троллинг игроков ПСЖ в отношении его сына

Альф-Инге Холанд, отец нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, отреагировал на поведение игроков ПСЖ после матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что футболисты парижан устроили травлю норвежцу, пародируя традиционное для него празднование голов, а также насмехаясь над ним словесно.

"Прощай, прекрасный Париж. Обидно за результат, но в тот день он был вполне заслуженным. Всего наилучшего, демонстрируйте класс на поле и вне его", - написал Холанд-старший, прикрепив ролик с провокациями игроков ПСЖ.

Goodbye beautiful Paris. Shame about the result, but well deserved on the day. All the best, showing class on and off the pitch. #PSGBVB https://t.co/g7fzmNiX9I