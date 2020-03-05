Отец Холанда рассказал, какой чемпионат подойдёт его сыну

Теги боруссия дортмундэрлинг холандмартин эдегор

Отец Холанда рассказал, какой чемпионат подойдёт его сыну

Альф-Инге Холанд, отец форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, порассуждал о будущем своего сына.

"Безумно рад, что у него всё получается в "Боруссии". Важно, чтобы его прогресс не останавливался. Эрлинга связывали более чем с сотней клубов. Моё мнение - ему подошёл бы чемпионат Испании. Там отличные команды. Но неизвестно, окажется ли он когда-нибудь там. Посмотрим. Сыну нравится играть с Мартином Эдегором. Они хорошо друг друга понимают", - приводит слова Холанда-старшего AS.

Напомним, что нападающий присоединился к "Боруссии" в январе и уже забил 12 голов в 9 матчах.

Эдегор на правах аренды выступает за "Реал Сосьедад". Трансфер норвежца принадлежит мадридскому "Реалу", который, кстати, проявляет интерес к Холанду.

Не пропустите: У "Реала" и "Барселоны" одинаковые цели на трансферном рынке. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин о суде: "Ты еще не судимый, а тебя уже со всех сторон колпашат"

Кокорин о суде: "Ты еще не судимый, а тебя уже со всех сторон колпашат"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 24 52
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 24 49
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 24 48
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 23 46
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 24 44
6 Шальке Шальке 24 36
7 Вольфсбург Вольфсбург 24 35
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 24 34
9 Фрайбург Фрайбург 24 33
10 Унион Берлин Унион Берлин 24 30
11 Кельн Кельн 23 29
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 23 28
13 Аугсбург Аугсбург 24 27
14 Герта Герта 24 27
15 Майнц 05 Майнц 05 24 25
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 24 21
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 23 17
18 Падерборн Падерборн 24 16
Полная таблица

топ-5 тегов