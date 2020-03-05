Отец Холанда рассказал, какой чемпионат подойдёт его сыну
Альф-Инге Холанд, отец форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, порассуждал о будущем своего сына.
"Безумно рад, что у него всё получается в "Боруссии". Важно, чтобы его прогресс не останавливался. Эрлинга связывали более чем с сотней клубов. Моё мнение - ему подошёл бы чемпионат Испании. Там отличные команды. Но неизвестно, окажется ли он когда-нибудь там. Посмотрим. Сыну нравится играть с Мартином Эдегором. Они хорошо друг друга понимают", - приводит слова Холанда-старшего AS.
Напомним, что нападающий присоединился к "Боруссии" в январе и уже забил 12 голов в 9 матчах.
Эдегор на правах аренды выступает за "Реал Сосьедад". Трансфер норвежца принадлежит мадридскому "Реалу", который, кстати, проявляет интерес к Холанду.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|24
|52
|2
|РБ Лейпциг
|24
|49
|3
|Боруссия Дортмунд
|24
|48
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|46
|5
|Байер Леверкузен
|24
|44
|6
|Шальке
|24
|36
|7
|Вольфсбург
|24
|35
|8
|Хоффенхайм
|24
|34
|9
|Фрайбург
|24
|33
|10
|Унион Берлин
|24
|30
|11
|Кельн
|23
|29
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|28
|13
|Аугсбург
|24
|27
|14
|Герта
|24
|27
|15
|Майнц 05
|24
|25
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|21
|17
|Вердер Бремен
|23
|17
|18
|Падерборн
|24
|16