Отец Холанда рассказал, какой чемпионат подойдёт его сыну

Альф-Инге Холанд, отец форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, порассуждал о будущем своего сына.

"Безумно рад, что у него всё получается в "Боруссии". Важно, чтобы его прогресс не останавливался. Эрлинга связывали более чем с сотней клубов. Моё мнение - ему подошёл бы чемпионат Испании. Там отличные команды. Но неизвестно, окажется ли он когда-нибудь там. Посмотрим. Сыну нравится играть с Мартином Эдегором. Они хорошо друг друга понимают", - приводит слова Холанда-старшего AS.

Напомним, что нападающий присоединился к "Боруссии" в январе и уже забил 12 голов в 9 матчах.

Эдегор на правах аренды выступает за "Реал Сосьедад". Трансфер норвежца принадлежит мадридскому "Реалу", который, кстати, проявляет интерес к Холанду.

Не пропустите: У "Реала" и "Барселоны" одинаковые цели на трансферном рынке. | http://soccernews.ru