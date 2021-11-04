Отец Холанда рассказал, когда его сын вернётся на поле

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Отец Холанда рассказал, когда его сын вернётся на поле

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Альф-Инге Холанд, отец нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, назвал сроки восстановления своего сына.

Напомним, что 21-летний норвежец порвал мышцу бедра, из-за чего не играет с 19 октября.

"У Эрлинга не так всё плохо, но он ещё пропустит какое-то время. Было бы здорово, если бы он провёл пару матчей до Рождества, но это маловероятно", - цитирует Холанда-старшего Goal.com.

Форвард сыграл за "Боруссию" в текущем сезоне 10 матчей, забил 13 голов и сделал 4 ассиста.

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