Отец Холанда рассказал, почему его сын не перешёл в "Манчестер Юнайтед"
Альф-Инге Холанд, отец нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, объяснил решение своего сына присоединиться в январе к "шмелям", а не к "Манчестер Юнайтед".
"Нужно переходить туда, где тебя ждёт весь клуб, а не только тренер. Думаю, это главное. Важно и то, каких результатов команда добивалась в последние пять-десять лет и в каком направлении она движется", - цитирует Холанда-старшего Goal.com.
Напомним, что за норвежского бомбардира "Боруссия" заплатила 20 миллионов евро и заключила с ним контракт до 2024 года.
В составе новой команды 19-летний форвард отличился 12 раз в 11 матчах.
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|Арсенал Лондон
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|Эвертон
|27
|36
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|16
|Борнмут
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
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