Отец Холанда рассказал, почему его сын не перешёл в "Манчестер Юнайтед"

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Отец Холанда рассказал, почему его сын не перешёл в "Манчестер Юнайтед"

Альф-Инге Холанд, отец нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, объяснил решение своего сына присоединиться в январе к "шмелям", а не к "Манчестер Юнайтед".

"Нужно переходить туда, где тебя ждёт весь клуб, а не только тренер. Думаю, это главное. Важно и то, каких результатов команда добивалась в последние пять-десять лет и в каком направлении она движется", - цитирует Холанда-старшего Goal.com.

Напомним, что за норвежского бомбардира "Боруссия" заплатила 20 миллионов евро и заключила с ним контракт до 2024 года.

В составе новой команды 19-летний форвард отличился 12 раз в 11 матчах.

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