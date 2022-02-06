Отец Холанда уже давно составляет ежедневный план для сына в "Реале"

Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен

Нападающий сборной Норвегии и "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд становится все ближе к переходу в мадридский "Реал" грядущим летом.

Как сообщает журналист Эду Корнадо, отец Холанда уже давно составляет ежедневный план для своего сына в "Реале".

По информации источника, он пытается проконтролировать всевозможные детали, включая погоду, местонахождение возможного дома, персонал дома, и много другое.

Отмечается, что переход Холанда в "Мадрид" – вопрос времени.

В нынешнем сезоне Эрлинг сыграл в 14 матчах Бундеслиги, в которых забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.

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