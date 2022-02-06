Отец Холанда уже давно составляет ежедневный план для сына в "Реале"

Теги реал мадридтрансферыэрлинг холандборуссия дортмунд

Отец Холанда уже давно составляет ежедневный план для сына в "Реале"

Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен

Нападающий сборной Норвегии и "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд становится все ближе к переходу в мадридский "Реал" грядущим летом.

Как сообщает журналист Эду Корнадо, отец Холанда уже давно составляет ежедневный план для своего сына в "Реале".

По информации источника, он пытается проконтролировать всевозможные детали, включая погоду, местонахождение возможного дома, персонал дома, и много другое.

Отмечается, что переход Холанда в "Мадрид" – вопрос времени.

В нынешнем сезоне Эрлинг сыграл в 14 матчах Бундеслиги, в которых забил 16 голов и отдал 5 результативных передач. 

Также не пропустите: Нагельсманн прокомментировал победу над "Лейпцигом" Тедеско. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хави одержим трансфером Кунде в "Барселону"

Хави одержим трансфером Кунде в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов