Отец Хвичи Кварацхелии назвал европейский топ-клуб, за который болеет его сын

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Отец Хвичи Кварацхелии назвал европейский топ-клуб, за который болеет его сын

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии, рассказал о клубных предпочтениях своего сына.

"Мечта - это, конечно, "Барселона", за которую я болею, но все мои сыновья, включая Хвичу, за "Реал". Вообще мне важно, чтобы Хвича играл в хороший футбол, было бы здорово попробовать силы в Европе. Нужна команда, в которой он будет играть. Переходить можно и в средний европейский клуб - я буду рад. Но сейчас рад, что он неплохо играет в России. "Рубин" - сильная команда с именем, гранд. Помню, что всегда шёл в тройке, боролся за Лигу Чемпионов.

Помню ли, как "Рубин" играл с "Барселоной"? Ха-ха, не хочу вспоминать тот результат, но вообще я очень радовался за игравшего в том матче грузина Сулуквадзе. Могу прямо сейчас вспомнить все моменты той игры с его участием", - сказал Кварацхелия-старший.

СМИ уже сватали Хвичу в "Севилью", дортмундскую "Боруссию", "Арсенал", "Галатасарай", "Сассуоло", "Удинезе" и "Торино".

Не пропустите: Сёмин и Хвича расплакались, когда грузин прощался с "Локомотивом". | http://soccernews.ru
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