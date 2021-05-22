Отец Хвичи высказался о будущем игрока
Фото: инстаграм Хвичи/Автор неизвестен
Бадри Кварацхелия, отец полузащитника сборной Грузии и "Рубина" Хвичи Кварацхелии, высказался о будущем своего сына.
"Моя мечта как отца – и, знаю, самого Хвичи и агента Мамуки – трансфер в большую команду в Европе. В этом направлении Мамука ведет работу.
Вообще всеми делами Хвичи занимается именно агент – только он ведет переговоры. Подчеркиваю это, так как в последние время много разных слухов и разговоров. Мамука занимается карьерой сына с 12 лет.
Но нет никаких ультиматумов, Хвича не намерен уезжать из Казани как можно скорее и под любым предлогом. У Хвичи контракт с «Рубином», и он его уважает. Он рад, что пробился с командой в еврокубки. Я полностью доволен прогрессом сына в "Рубине".
А мои слова грузинские медиа просто неправильно интерпретировали. Да, мы изначально хотели устроить Хвичу в Европу, но Россия – хороший трамплин для нас.
Вижу это как бывший футболист. РПЛ подходит Хвиче. А главное – как сын изменился при Слуцком", – сказал отец Хвичи в разговоре с Нобелем Арустамяном.
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