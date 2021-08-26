Отец и юрист Мбаппе не сошлись во мнении касательно будущего игрока

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе дают разные советы по поводу продолжения карьеры, пишет El Confidencial.

По информации источника, отец футболиста Вилфрид считает, что его сыну стоит продлить контракт с парижанами на три года с повышением зарплаты до 36 миллионов евро.

Юрист француза Дельфина Верхейден, в свою очередь, настаивает на скорейшем переходе клиента в мадридский "Реал".

Сам Мбаппе на сегодняшний день больше склонен слушать юриста, поскольку по совету отца он в 2017 году выбрал ПСЖ.

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