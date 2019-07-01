Отец и юрист Неймара встретятся с директором "Барселоны"

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Отец и юрист Неймара встретятся с директором "Барселоны"

"Барселона" хочет вернуть нападающего ПСЖ Неймара. Об этом сообщает Esporte Interativo.

По данным источника, завтра, 2 июля, отец бразильца Неймар-старший встретится с директором каталонцев Андре Кюри, ответственным за деятельность клуба в Южной Америке.

ПСЖ хочет прямой трансфер, без включения каких-либо футболистов. Парижане хотят выручить за трансфер форварда 222 миллионов евро. Именно за ту сумму, за которую два года назад купили Неймара.

Всего за парижский клуб он провел 57 матчей, забил 52 гола и отдал 31 результативную передачу.

А еще: Отец Неймара выступал против перехода игрока в ПСЖ | http://soccernews.ru
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