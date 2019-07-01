Отец и юрист Неймара встретятся с директором "Барселоны"
"Барселона" хочет вернуть нападающего ПСЖ Неймара. Об этом сообщает Esporte Interativo.
По данным источника, завтра, 2 июля, отец бразильца Неймар-старший встретится с директором каталонцев Андре Кюри, ответственным за деятельность клуба в Южной Америке.
ПСЖ хочет прямой трансфер, без включения каких-либо футболистов. Парижане хотят выручить за трансфер форварда 222 миллионов евро. Именно за ту сумму, за которую два года назад купили Неймара.
Всего за парижский клуб он провел 57 матчей, забил 52 гола и отдал 31 результативную передачу.
А еще: Отец Неймара выступал против перехода игрока в ПСЖ | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Романьоли провел первую тренировку в "Спартаке"
-
1
Бенитес договорился о контракте с китайским клубом "Далян Ифань"
-
Матеу Морей стал игроком дортмундской "Боруссии"
-
"Спартак" подарил Бакаеву торт в честь дня рождения
-
Гвардиола заявил, что не вернется в "Барселону" или Германию
-
Отец и юрист Неймара встретятся с директором "Барселоны"
-
1
Акинфеев: "Смолов глупо поступил в серии пенальти с Хорватией и осознал это"
-
Игрок "Селтика" Рогич может перейти в "Зенит"
-
"Краснодар" попросил отложить рассмотрение вопроса о разрыве контракта с Мамаевым
-
1
Федун прокомментировал конфликт Адриано и Набабкина
-
"Севилья" объявила о переходе Люка де Йонга
-
1
СМИ: Неймар намерен бойкотировать ПСЖ
-
1
"Спартак" закроет доступ на стадион журналисту Малосолову за расистские оскорбления в адрес Луиса Адриано
-
Официально: Рабьо перешел в "Ювентус"
-
"Спартак" 3 июля сыграет с венгерским "Дьери ЭТО"
-
Семин об уходе Кварацхелия: "Узнав эту новость, у меня потекли слезы"
-
ЦСКА подтвердил переход защитника Звонимира Шарлии
-
"Монако" выкупил права на Желсона Мартинша
-
"Челси" выкупил Ковачича
-
Официально: Маркизио покидает "Зенит"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32