Отец Игуаина: "Бензема, Роналду и Гонсало могли бы многого добиться в "Реале"

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Отец Игуаина: "Бензема, Роналду и Гонсало могли бы многого добиться в "Реале"Отец форварда туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаина Хорхе считает, что президент мадридского "Реала" Флорентино Перес принял поспешное решение, продав его сына в 2013-м году в "Наполи".

"Президенту может не нравиться мой сын. Я думаю, что Карим Бензема, Криштиану Роналду и Гонсало могли бы многого добиться в "Реале", - приводит слова Хорхе Игуаина Le 10 Sport.

За время своих выступлений за королевский клуб аргентинец забил 122 мяча и сделал 56 результативных передач в 264 матчах.

Напомним, "Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето. | soccernews.ru

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