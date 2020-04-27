Отец Игуаина опроверг слухи о том, что сын не хочет возвращаться в Италию

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Отец Игуаина опроверг слухи о том, что сын не хочет возвращаться в Италию

Отец нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина прокомментировал новость о том, что его сын не хочет возвращаться в Италию, из-за чего "старая сеньора" намерена расторгнуть с ним контракт.

"Все это вранье. Скажу вам одно: Гонсало не покинет "Ювентус", у него еще полтора года по контракту, он его уважает.

Потом Гонсало решит, что делать дальше. Ничего непредвиденного не произойдет. Покидать "Ювентус" у Гонсало точно нет желания. Он любит клуб и фанатов", - цитирует отца Игуаина LM Nequen.

Ранее сообщалось, что 32-летний футболист отказывается возвращаться в Турин, так как его мать больна, и в период пандемии коронавируса он не хочет ее покидать.

Контракт игрока с "Ювентусом" истекает летом 2021 года. В текущем сезоне форвард забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 34 матчах.

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