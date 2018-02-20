Отец Иньесты: "Было бы неплохо, если бы Андрес отправился в Китай"

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Отец Иньесты: "Было бы неплохо, если бы Андрес отправился в Китай"Отец полузащитника каталонской "Барселоны" Андреса Иньесты Хосе Антонио высказался о возможном уходе своего сына из родного клуба.

"Было бы неплохо, если бы Андрес отправился в Китай. Когда он скажет: "Я ухожу", люди будут аплодировать ему, потому что они знают, насколько он был честен. Он никогда не будет играть против "Барсы". У Андреса за 17 лет в клубе были предложения от других команд. Если он не завершит карьеру в "Барсе" и если он захочет получить опыт в другом клубе, где он сможет играть в каждом матче, он уйдет. Он уже не молод", - цитирует Хосе Антонио Иньесту El Mundo Deportivo.

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет против "Челси". | soccernews.ru

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