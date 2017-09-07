Отец Иньесты: "Продление контракта с "Барселоной" - для нас не проблема"

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Отец Иньесты: "Продление контракта с "Барселоной" - для нас не проблема"Отец капитана каталонской "Барселоны" Андреса Иньесты Хосе Антонио высказался о сложившейся ситуации с продлением контракта его сына с клубом.

"Продление контракта с клубом - для нас не проблема. Андрес никогда не будет носить футболку другого клуба, так как он не сможет выйти на поле против "Барсы". Он еще может выступать на должном уровне в клубе два или три года", - цитирует Хосе Антонио Иньесту El Mundo Deportivo.

Напомним, Иньеста назвал условие, при котором он останется в "Барселоне". | soccernews.ru

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