Отец Иньесты: "Продление контракта с "Барселоной" - для нас не проблема"

Отец капитана каталонской "Барселоны" Андреса Иньесты Хосе Антонио высказался о сложившейся ситуации с продлением контракта его сына с клубом.

"Продление контракта с клубом - для нас не проблема. Андрес никогда не будет носить футболку другого клуба, так как он не сможет выйти на поле против "Барсы". Он еще может выступать на должном уровне в клубе два или три года ", - цитирует Хосе Антонио Иньесту El Mundo Deportivo.

Напомним, Иньеста назвал условие, при котором он останется в "Барселоне". | soccernews.ru