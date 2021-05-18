Отец итальянского форварда устроил погром на автостоянке "Ромы"

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Отец итальянского форварда устроил погром на автостоянке "Ромы"

Фото: инстаграм Джанулуки Скамакки/Автор неизвестен

Отец нападающего генуэзского "Дженоа" Джанлука Скамакки арматурой разбил несколько автомобилей на автостоянке римской "Ромы", сообщает Il Messaggero.

По сведениям источника, мужчина был в футболке "Сассуоло" и у него не было при себе документов. Один из автомобилей принадлежал спортивному директору римлян Тиагу Пинту. Полиция ведет расследование инцидента.

22-летний Скамакка является воспитанником "Ромы", но покинул клуб в 2015 году. В нынешнем сезоне форвард провел за "Дженоа" 29 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

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