Отец итальянского форварда устроил погром на автостоянке "Ромы"
Фото: инстаграм Джанулуки Скамакки/Автор неизвестен
Отец нападающего генуэзского "Дженоа" Джанлука Скамакки арматурой разбил несколько автомобилей на автостоянке римской "Ромы", сообщает Il Messaggero.
По сведениям источника, мужчина был в футболке "Сассуоло" и у него не было при себе документов. Один из автомобилей принадлежал спортивному директору римлян Тиагу Пинту. Полиция ведет расследование инцидента.
22-летний Скамакка является воспитанником "Ромы", но покинул клуб в 2015 году. В нынешнем сезоне форвард провел за "Дженоа" 29 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.
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