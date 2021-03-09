Отец Кавани рассказал, почему форвард хочет покинуть "Манчестер Юнайтед"

Луис Кавани, отец уругвайского нападающего "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани, сообщил, что его сын намерен покинуть английский клуб.

"Эдинсону не нравится в Англии. Он хочет вернуться в Южную Америку, чтобы быть рядом с семьей. Он намерен играть за "Боку Хуниорс". Сын обсуждал это с Рикельке, он представлял, как будет играть вместе с Тевесом. Он не собирается оставаться в "Манчестер Юнайтед". Его очень расстроило то, что его наказали за слово "негрито", – приводит слова Кавани-старшего TyC Sports.

В нынешнем сезоне 34-летний Кавани провел за "Манчестер Юнайтед" 25 матчей во всех турнирал, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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