Отец Кавани: "Сказал Эдинсону, что во Франции он выиграет все титулы, но никогда не победит в ЛЧ"
Отец нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани Луис рассказал, как его сын мечтает стать победителем Лиги Чемпионов.
"Сын мечтает выиграть Лигу Чемпионов. Дома на своем столе он написал: ПСЖ - чемпион Европы-2019". Я чуть не умер от смеха и дописал ниже: "Ха-ха-ха". Пока он этого не заметил, но однажды ему придется стереть это.
Он всегда говорит, что я отрицательно настроен. Но я сказал ему, что во Франции он выиграет все возможные титулы, но никогда не победит в Лиге чемпионов", - сказал Луис.
Кавани выступает в ПСЖ с 2013 года.
Сегодня, 26 ноября, ПСЖ сыграет в гостях с "Реалом" в рамках 5-го тура ЛЧ.
А еще: Зидан огласил заявку "Реала" на матч с ПСЖ| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|14
|33
|2
|Анжер
|14
|24
|3
|Бордо
|14
|22
|4
|Марсель
|13
|22
|5
|Сент-Этьен
|14
|22
|6
|Монпелье
|14
|20
|7
|Реймс
|14
|20
|8
|Нант
|14
|20
|9
|Лион
|14
|19
|10
|Лилль
|14
|19
|11
|Брест
|14
|18
|12
|Ренн
|13
|18
|13
|Страсбур
|14
|18
|14
|Монако
|14
|18
|15
|Ницца
|14
|17
|16
|Амьен
|14
|16
|17
|Дижон
|14
|15
|18
|Метц
|14
|14
|19
|Тулуза
|13
|12
|20
|Ним
|13
|11