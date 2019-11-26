Отец Кавани: "Сказал Эдинсону, что во Франции он выиграет все титулы, но никогда не победит в ЛЧ"

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Отец Кавани: "Сказал Эдинсону, что во Франции он выиграет все титулы, но никогда не победит в ЛЧ"

Отец нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани Луис рассказал, как его сын мечтает стать победителем Лиги Чемпионов.

"Сын мечтает выиграть Лигу Чемпионов. Дома на своем столе он написал: ПСЖ - чемпион Европы-2019". Я чуть не умер от смеха и дописал ниже: "Ха-ха-ха". Пока он этого не заметил, но однажды ему придется стереть это.

Он всегда говорит, что я отрицательно настроен. Но я сказал ему, что во Франции он выиграет все возможные титулы, но никогда не победит в Лиге чемпионов", - сказал Луис.

Кавани выступает в ПСЖ с 2013 года.

Сегодня, 26 ноября, ПСЖ сыграет в гостях с "Реалом" в рамках 5-го тура ЛЧ.

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