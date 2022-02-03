Отец Классена высказался о непопадании сына в заявку "Спартака" на Лигу Европы

Фото: инстаграм Классена

Сергей Драньков, отец защитника "Спартака" Леона Классена, отреагировал на то, что его сын не попал в заявку клуба на плей-офф Лиги Европы.

"Отсутствие Леона в заявке "Спартака" на Лигу Европы связано с тем, что клуб мог заявить только трех новичков. Они заявили Николсона, Мартинса и Жиго. А Леона, Хлусевича и Пруцева - нет.

Разумеется, он хотел бы попасть в заявку, это немного обидно и жалко, но куда деваться - такое решение было принято руководством и тренером. Нужно концентрироваться на чемпионате и кубке, выигрывать конкуренцию у Айртона и показывать результат", - приводит слова Дранькова Sport24.

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