Отец Классена высказался о непопадании сына в заявку "Спартака" на Лигу Европы
Фото: инстаграм Классена
Сергей Драньков, отец защитника "Спартака" Леона Классена, отреагировал на то, что его сын не попал в заявку клуба на плей-офф Лиги Европы.
"Отсутствие Леона в заявке "Спартака" на Лигу Европы связано с тем, что клуб мог заявить только трех новичков. Они заявили Николсона, Мартинса и Жиго. А Леона, Хлусевича и Пруцева - нет.
Разумеется, он хотел бы попасть в заявку, это немного обидно и жалко, но куда деваться - такое решение было принято руководством и тренером. Нужно концентрироваться на чемпионате и кубке, выигрывать конкуренцию у Айртона и показывать результат", - приводит слова Дранькова Sport24.
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