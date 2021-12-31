Отец Классена высказался о переходе сына в "Спартак"

Фото: инстаграм Классена/Автор неизвестен

Сергей Классен, отец новоиспеченного футболиста московского "Спартака" Леона Классена, прокомментировал трансфер сына в стан красно-белых.

– Новый спортивный директор "Спартака" был в Австрии на одной из игр "Тироля", просматривали других игроков. И ему понравился Леон. Потом смотрели еще одну его игру. После чего начали разговаривать с клубом и агентом Леона, который наполовину итальянец. Говорили на итальянском. И все получилось.

Все договоренности были достигнуты в Москве, куда Леон прилетал. Правда, окончательно все решить и подписать соглашение не успели – у "Спартака" как раз была презентация нового главного тренера. Но Леон прошел тогда медосмотр, потом агент согласовывал некоторые пункты контакта в режиме онлайн. В итоге только вчера соглашение было подписано – до 2025 года.

– Все это стало для вас неожиданностью?

– Предложения-то из России были и летом, но Леон был пока не готов, не хотел. Были варианты и из Бельгии, из второй лиги Германии, но вариант с Австрией понравился больше всего. А "Спартак" сделал очень интересное предложение, хотя мы, родители, были очень удивлены.

Мы узнали об этом, когда переговоры уже шли. Случайно, из прессы. Потом уже Леон позвонил, рассказал, но сказал, что пока никому говорить ничего нельзя. Потому что некоторые пункты договора согласовывались долго и кропотливо.

– Леон понимает, что ему придется снова доказывать свое право на место в основном составе новому тренеру?

– Леон этого не боится. К тому же, при новом тренере всем игрокам придется доказывать это право. Ну и когда он в этом году вызывался в молодежную сборную, он видел уровень того же Умярова, Игнатова, Литвинова, которые уже показали себя в "Спартаке", смог сравнить. Он ребят этих хорошо знает. И для Леона это немаловажно.

Я не думаю, что финансовая сторона вопроса сыграла определяющую роль. Важнее то, что "Спартак" – это клуб с традициями, у него очень много болельщиков. Да и уровень чемпионатов России и Австрии вполне сопоставим. Все будет зависеть от Леона, вы правы, что ему придется снова все доказывать. Но для него это шаг вперед, возможность дальше развиваться.

– Леон никогда не жил в России. Ему не сложно будет адаптироваться фактически в незнакомой стране?

– Ну приезжают же в "Спартак" иностранцы, адаптируются. Не думаю, что Леону будет сложно. Он знает много языков – хорошо владеет английским, знает французский, русский. К лету, уверен, заговорит на русском еще более уверенно, – сказал Сергей Классен.

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