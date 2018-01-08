Отец Коутиньо назвал кумира своего сына

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Отец Коутиньо назвал кумира своего сынаОтец новоиспеченного полузащитника каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо Зе Карлос назвал кумира своего сына.

"Я - самый счастливый отец в мире. Мой сын с детства мечтал играть здесь, в "Барселоне". Кумиром моего сына является Месси", - цитирует Зе Карлоса Коутиньо El Mundo Deportivo.

Отметим, что первый зимний новичок "Барсы" свою первую "сине-гранатовую" футболку подарил именно своему отцу.

Не пропустите: эксклюзивный материал о переходе Коутиньо в "Барселону". | soccernews.ru

комментарии
Квинколобик

Жопа лизы - Перешел в Барсу мой кумир Месси конечно жеш) Почему не Хави например, он постарше Месси и начел играть в старте раньше...

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Пьянь

Потому что Месси - лучший в истории.

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