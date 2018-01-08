Отец Коутиньо назвал кумира своего сына

Отец новоиспеченного полузащитника каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо Зе Карлос назвал кумира своего сына.

"Я - самый счастливый отец в мире. Мой сын с детства мечтал играть здесь, в " Барселоне ". Кумиром моего сына является Месси ", - цитирует Зе Карлоса Коутиньо El Mundo Deportivo.

Отметим, что первый зимний новичок "Барсы" свою первую "сине-гранатовую" футболку подарил именно своему отцу.

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