Отец Кудряшова высказался об автоголе сына в матче с Хорватией

Фото: инстаграм Кудряшова

Василий Кудряшов, отец защитника сборной России Федора Кудряшова, прокомментировал автогол сына в решающей игре квалификации ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

"У разных футболистов разное отношение к этому моменту. Мне кажется, Федор за всю свою игровую карьеру не позволял себе просто валяться на поляне. Он привык бороться до конца, поэтому мысли лежать и тянуть время у него даже не возникло. И это мнение, про которое вы сказали, появилось уже после игры. Кто мог предположить такое? Ведь есть и другие защитники, они вполне могли подстраховать. А задним числом у нас все умные. Кроме того, хорваты быстро ввели мяч из аута, и в итоге случилось то, что случилось.

Игра еще не завершилась, однако я ему уже отправил сообщение. Написал: "Да, Федор, все случается, бывают в футболе всякие моменты. Не нужно корить себя за этот гол". До конца игры оставалось 10 минут, однако я уже оставил сообщение, чтобы он его прочитал, когда включит телефон. Потому что я знаю, как он всегда переживает такие моменты.

Знаю, что после игры он подошел к Карпину и попросил прощения за этот гол, извинившись за ошибку. Карпин вроде бы все принял, сказав, что это футбол", - приводит слова Кудряшова-старшего "Матч ТВ".

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