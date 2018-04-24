Отец Куртуа ответил на обвинения Вильмотса

Тьерри Куртуа, отец голкипера "Челси" и сборной Бельгии Тибо Куртуа, прокомментировал слова Марка Вильмотса.

"Я никогда не сливал состав сборной журналистам. Я был топ-игроком и сотрудником европейского клуба, я знаю, насколько важна такая информация. Мы работаем ради результата, я ненавижу сливы" - приводит слова Куртуа-старшего DH.

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