Отец Куртуа ответил на обвинения Вильмотса
Тьерри Куртуа, отец голкипера "Челси" и сборной Бельгии Тибо Куртуа, прокомментировал слова Марка Вильмотса.
"Я никогда не сливал состав сборной журналистам. Я был топ-игроком и сотрудником европейского клуба, я знаю, насколько важна такая информация. Мы работаем ради результата, я ненавижу сливы" - приводит слова Куртуа-старшего DH.
Читайте также: Вильмотс обвинил Куртуа в "сливе" информации из раздевалки сборной Бельгии. | http://soccernews.ru
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|Антверпен
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|Зульте-Варегем
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