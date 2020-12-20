Отец Куртуа: "В Бельгии не уважают великих"

Теги тибо куртуареал мадрид

Отец Куртуа: "В Бельгии не уважают великих"Тьерри Куртуа, отец вратаря "Реала" Тибо Куртуа, выразил возмущение отстутствием тем, то его сына не оказалось в списке номинантов на приз лучшему спортсмену Бельгии.

"Не могу понять, почему Тибо не вошел в число номинантов.

Думаю, что бельгийские спортивные функционеры не выказывают должного уважения к нашим великим атлетам. На поражения обращают внимание чаще, чем на победы. Некоторые даже жду провалов, хотя стоит сказать, что такое случается нечасто.

Мы всегда будем гордиться сыном. Он показывает невероятную игру, не все даже ожидают такую. К примеру, могу вспомнить его спасение в недавнем матче против "Атлетика", – сказал Тьерри Куртуа в интервью L’Avenir.

Напомним, сезон 2019/20 для вратаря ознаменовался победами в чемпионат Испании и Суперкубок страны в составе "Реала".

Читайте также: Куртуа оценил потенциал Андрея Лунина | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Лион" продаст Депая всего за 5 млн евро

"Лион" продаст Депая всего за 5 млн евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов