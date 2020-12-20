Отец Куртуа: "В Бельгии не уважают великих"

Тьерри Куртуа, отец вратаря "Реала" Тибо Куртуа, выразил возмущение отстутствием тем, то его сына не оказалось в списке номинантов на приз лучшему спортсмену Бельгии.

"Не могу понять, почему Тибо не вошел в число номинантов.

Думаю, что бельгийские спортивные функционеры не выказывают должного уважения к нашим великим атлетам. На поражения обращают внимание чаще, чем на победы. Некоторые даже жду провалов, хотя стоит сказать, что такое случается нечасто.

Мы всегда будем гордиться сыном. Он показывает невероятную игру, не все даже ожидают такую. К примеру, могу вспомнить его спасение в недавнем матче против "Атлетика", – сказал Тьерри Куртуа в интервью L’Avenir.