Отец Кузяева отреагировал на слухи об интересе "Марселя"
Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника питерского "Зенита" Далера Кузяева, сделал заявление о появившейся информации о возможном переходе его сына в "Марсель".
"Просто без комментариев. А то кто-то что-то напишет... Я вот об этом не знаю. Сейчас он игрок "Зенита", - сказал Кузяев-старший.
Напомним, что у 27-летнего хавбека по окончании текущего сезона истекает контракт с "Зенитом".
За "сине-бело-голубых" Кузяев выступает с 2017 года, сыграл 85 матчей, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
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