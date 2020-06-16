Отец Кузяева отреагировал на слухи об интересе "Марселя"

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Отец Кузяева отреагировал на слухи об интересе "Марселя"

Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника питерского "Зенита" Далера Кузяева, сделал заявление о появившейся информации о возможном переходе его сына в "Марсель".

"Просто без комментариев. А то кто-то что-то напишет... Я вот об этом не знаю. Сейчас он игрок "Зенита", - сказал Кузяев-старший.

Напомним, что у 27-летнего хавбека по окончании текущего сезона истекает контракт с "Зенитом".

За "сине-бело-голубых" Кузяев выступает с 2017 года, сыграл 85 матчей, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.

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