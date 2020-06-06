Отец Кузяева прокомментировал слухи о будущем сына в "Зените"

Теги зенит санкт-петербургдалер кузяев

Отец Кузяева прокомментировал слухи о будущем сына в "Зените"

Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника питерского "Зенита" Далера Кузяева, высказался о последних слухах, касающихся его сына.

"Ко мне обращались из "Динамо"? Ко мне никто не обращался, никакого интереса нет. Сейчас ничего неизвестно. Далер мечтает играть в Европе? Каждый футболист мечтает играть в сильном чемпионате, не только мой сын. Продление контракта? Вы же читали интервью Медведева. Он сказал, что как только чемпионат закончится, будут решать. Сейчас никто никаких переговоров не ведёт", - сказал Кузяев-старший.

Напомним, что у 27-летнего хавбека по окончании текущего сезона истекает контракт с "Зенитом".

За "сине-бело-голубых" Кузяев выступает с 2017 года, сыграл 85 матчей, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: Малафеев оценил шансы Кокорина вернуться в "Зенит". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Де Лигт назвал Роналду лучшим футболистом поколения

Де Лигт назвал Роналду лучшим футболистом поколения

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов