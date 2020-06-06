Отец Кузяева прокомментировал слухи о будущем сына в "Зените"

Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника питерского "Зенита" Далера Кузяева, высказался о последних слухах, касающихся его сына.

"Ко мне обращались из "Динамо"? Ко мне никто не обращался, никакого интереса нет. Сейчас ничего неизвестно. Далер мечтает играть в Европе? Каждый футболист мечтает играть в сильном чемпионате, не только мой сын. Продление контракта? Вы же читали интервью Медведева. Он сказал, что как только чемпионат закончится, будут решать. Сейчас никто никаких переговоров не ведёт", - сказал Кузяев-старший.

Напомним, что у 27-летнего хавбека по окончании текущего сезона истекает контракт с "Зенитом".

За "сине-бело-голубых" Кузяев выступает с 2017 года, сыграл 85 матчей, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.

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