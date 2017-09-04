Отец Лемара: "Тома еще не реализовал свой потенциал на 100%"

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Отец Лемара: "Тома еще не реализовал свой потенциал на 100%"Отец вингера "Монако" Тома Лемара Эдвиг высказался о сильных сторонах в игре своего сына.

"Он еще не показал 100% от того, что он может сделать. Даже сегодня он все еще немного играет с ручным тормозом, он не полностью освобожден. Технически он способен показать намного больше. Прежде всего, он является игроком центра поля, созидателем или плеймейкером.

Он начал в качестве вингера, он все еще играет там, но он - не игрок, который врывается в свободные зоны, кого можно использовать в качестве бегунка. Он - более творческий футболист с великолепным видением поля, который играет на небольших пространствах. Он может и умеет обыгрывать один в один, но его самая большая сила - его передачи", - цитирует Эдвига Лемара Get Football News France.

Напомним, Венгер подтвердил намерение "Арсенала" приобрести Лемара. | soccernews.ru

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