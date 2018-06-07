Отец Лунина прокомментировал интерес "Наполи"

Отец вратаря "Зари" Андрея Лунина прокомментировал будущее своего сына.

"Я единственный представитель своего сына. Прямого предложения от "Наполи" не было, но это, безусловно, отличный клуб, наша мечта. Официальных предложений нет, но мы будем ждать и оценивать ситуацию.

Испанская и итальянская лиги одни из самых красивых, Андрей отлично работает и тренируется каждую неделю. Очень важно быть первым номером для команды" - приводит слова Лунина-старшего Football Italia.

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