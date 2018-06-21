Отец Лунина прокомментировал переход сына в "Реал"

Теги андрей лунинреал мадридзаря луганск

Отец Лунина прокомментировал переход сына в "Реал"Алексей Лунин, отец и агент вратаря луганской "Зари" Андрея Лунина, высказался о предстоящем переходе сына в "Реал".

По словам Алексея, к его сыну проявляют интерес ряд клубов.

"К Андрею имеется интерес со стороны нескольких клубов. На данный момент переговорный процесс еще продолжается.

Нам хочется выбрать оптимальный клуб, в котором Андрей продолжит свое спортивное развитие и вратарский прогресс", – сказал Лунин-старший.

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