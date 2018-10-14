Отец Мамаева извинился за проступок своего сына
Отец полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Константин извинился за проступок своего сына.
"Для него это будет очень хорошим уроком. Именно сейчас происходит то, что происходило 2-3 дня назад. Эмоции отошли на второй план и происходит трезвая оценка произошедшего, как в рамках расследования, так и среди обычных людей.
Я его спросил: "Я тебя этому учил?", он говорит: "Нет". "А зачем вы это сделали?". А он молчит. Нет объяснения. Он понимает, что они поступили по-хамски, по-свински. Они не имели ни морального, ни физического, никакого права себя так вести.
Я со своей стороны его попросил, чтобы он не общался с Кокориным. И они не общались два года. Встретились, как он сказал, на мероприятии, посвященном их дружбе. Нет объяснений.
Я хотел извиниться за поведение сына, я искренне извиняюсь. Нет этому никакого оправдания. Я даже не про деяние, а про поведение. Искренне извиняюсь", - цитирует Константина Мамаева Спорт24.
Напомним, Самедов поддержал Кокорина и Мамаева. | soccernews.ru
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