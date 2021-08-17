Отец Марадишвили отреагировал на слухи о недовольстве зарплатой сына в ЦСКА

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Коба Марадишвили, отец хавбека ЦСКА Константина Марадишвили, отреагировал на слухи о своем недовольстве контрактом сына с "армейцами".

"Информация о том, что я недоволен контрактом Марадишвили с ЦСКА, не соответствует действительности. Останется ли Константин в ЦСКА? Эти вопросы нужно адресовать Роману Бабаеву. На данный момент Костя - футболист ЦСКА.

Насколько я знаю, мой сын доволен положением в армейском клубе", - приводит слова отца Марадишвили Sport24.

Ранее сообщалось, что отец футболиста требует от ЦСКА повышения зарплаты для сына.

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