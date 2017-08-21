Отец Маркизио опроверг слухи об интересе "Милана" к его сыну

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Отец Маркизио опроверг слухи об интересе "Милана" к его сыну

Стефано Маркизио, отец и агент хавбека "Ювентуса" Клаудио Маркизио, не подтвердил информацию об интересе "Милана" к его сыну.

"Я честно ничего об этом не знаю. Я не знаю, откуда пошли эти слухи. Я говорил с руководством клуба три дня назад, и они ничего не говорили об уходе Клаудио и о "Милане". "Ювентус" в каждое трансферное окно покупает сильных игроков, но это не значит, что Клаудио придётся уйти" - приводит слова Маркизио-старшего Сalciomercato.

Ранее сообщалось, что в услугах Маркизио заинтересован "Челси".

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