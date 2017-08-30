Отец Мбаппе: "Если бы Зидан позвал сына во вторую команду "Реала", он выбрал бы Мадрид, а не Монако"

Отец форварда "Монако" Килиана Мбаппе Вильфрид рассказал о своих связях с главным тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом.

"Я встречался много раз с Зиданом. Но с того момента, как он стал помощником Анчелотти, я думал, что у него появится свободное время, чтобы посвятить его Килиану. Если бы Зидан, в конце концов, позвал сына в "Реал Кастилью", вероятно, он отдал бы предпочтение Мадриду перед Монако ", - цитирует Вильфрида Мбаппе Don Balon.

Напомним, ПСЖ возьмет Мбаппе в аренду с правом обязательного выкупа за 180 миллионов евро. | soccernews.ru