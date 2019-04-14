Отец Мбаппе назвал любимых футболистов
Уилфрид Мбаппе, отец форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, назвал своих любимых игроков.
"Кто мой второй любимый футболист? Первый - Килиан, а второй - Мбаппе! Несмотря на то, что он мой сын, мне в удовольствие наблюдать за его действиями на поле. Раньше мне нравилась игра Роналдо, Зидана, Пеле, Марадоны, Кройфа и Роналдиньо. Сейчас нравится наблюдать за Неймаром. Вместе с Килианом они делают шоу", - приводит слова Мбаппе-старшего Le Parisien.
В этом сезоне на счету Мбаппе 33 забитых мяча и 16 ассистов в 38 играх.
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|Лилль
|31
|61
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|32
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|Сент-Этьен
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|53
|5
|Марсель
|32
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|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбур
|32
|44
|10
|Ренн
|32
|43
|11
|Ним
|32
|43
|12
|Анжер
|32
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Тулуза
|32
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|ФК Кан
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