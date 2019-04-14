Отец Мбаппе назвал любимых футболистов

2 Теги псжкилиан мбаппе

Отец Мбаппе назвал любимых футболистов

Уилфрид Мбаппе, отец форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, назвал своих любимых игроков.

"Кто мой второй любимый футболист? Первый - Килиан, а второй - Мбаппе! Несмотря на то, что он мой сын, мне в удовольствие наблюдать за его действиями на поле. Раньше мне нравилась игра Роналдо, Зидана, Пеле, Марадоны, Кройфа и Роналдиньо. Сейчас нравится наблюдать за Неймаром. Вместе с Килианом они делают шоу", - приводит слова Мбаппе-старшего Le Parisien.

В этом сезоне на счету Мбаппе 33 забитых мяча и 16 ассистов в 38 играх.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Караул! А где же наинопланетнейший!?Это же позор...гномодрочеры должны быть недовольны...хе-хе...

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МАДРИД
МАДРИД

В стране, где только один суперклуб, делать шоу совсем не сложно!

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