Отец Мбаппе назвал любимых футболистов

Уилфрид Мбаппе, отец форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, назвал своих любимых игроков.

"Кто мой второй любимый футболист? Первый - Килиан, а второй - Мбаппе! Несмотря на то, что он мой сын, мне в удовольствие наблюдать за его действиями на поле. Раньше мне нравилась игра Роналдо, Зидана, Пеле, Марадоны, Кройфа и Роналдиньо. Сейчас нравится наблюдать за Неймаром. Вместе с Килианом они делают шоу", - приводит слова Мбаппе-старшего Le Parisien.

В этом сезоне на счету Мбаппе 33 забитых мяча и 16 ассистов в 38 играх.

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