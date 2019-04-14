Отец Мбаппе: "Реал"? От слухов, как от шоколадного торта, может начать болеть живот, если его много съешь"



Вилфрид Мбаппе, отец нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе опроверг информацию о том, что его сын может перейти в "Реал".

"Раньше я считал об интересе "Реала", но сейчас этого уже не делаю. От слухов, как от шоколадного торта, может начать болеть живот, если много его съешь. Не понимаю, зачем так много писать о Киллиане. Он, конечно, является публичным человеком, но это уже слишком. Порой бывает неловко", - цитирует Мбаппе-старшего Le Parisien.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить за Мбаппе порядка 280 миллионов евро.

В этом сезоне 20-летний провел за ПСЖ 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 33 гола и отдал 16 результативных передач.

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