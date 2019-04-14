Отец Мбаппе: "Реал"? От слухов, как от шоколадного торта, может начать болеть живот, если его много съешь"
Вилфрид Мбаппе, отец нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе опроверг информацию о том, что его сын может перейти в "Реал".
"Раньше я считал об интересе "Реала", но сейчас этого уже не делаю. От слухов, как от шоколадного торта, может начать болеть живот, если много его съешь. Не понимаю, зачем так много писать о Киллиане. Он, конечно, является публичным человеком, но это уже слишком. Порой бывает неловко", - цитирует Мбаппе-старшего Le Parisien.
Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить за Мбаппе порядка 280 миллионов евро.
В этом сезоне 20-летний провел за ПСЖ 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 33 гола и отдал 16 результативных передач.
Не пропустите: Блохин рассказал о несостоявшемся переходе в "Реал". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Защитник "Манчестер Юнайтед" получил жуткую травму в матче АПЛ
-
"Динамо" упустило победу над "Краснодаром"
-
Слуцкий: "Счастлив в "Витессе". Соглашусь подписать новый контракт"
-
Зидан: "Заменить Роналду невозможно и это проблема"
-
ПСВ обыграл "Граафсхап" и догнал "Аякс" в турнирной таблице чемпионата Нидерландов
-
Отец Мбаппе: "Реал"? От слухов, как от шоколадного торта, может начать болеть живот, если его много съешь"
-
"Вальядолид" на 96-й минуте упустил победу над "Хетафе"
-
1
Йович стал приоритетной целью "Реала"
-
Быстров рассказал, как Карпин настраивал игроков "Спартака" на матчи
-
"Манчестер Юнайтед" отказал Погба в трансфере
-
Гулиев может быть лишен водительских прав из-за нападения на американца
-
Шарп: "Манчестер Юнайтед" стоит купить Канте и продать Лукаку и Матича"
-
Вернер хочет покинуть "РБ Лейпциг" и перейти в топ-клуб
-
Аллегри: "Аякс" всегда играет одинаково. Нас ждет сложный матч"
-
Санчо установил рекорд Бундеслиги
-
Азар: "Челси" хочет обыграть "Ливерпуль"
-
Сульшер отказался занять место Фергюсона на парковке "Манчестер Юнайтед"
-
Назначены арбитры на матчи Лиги Чемпионов "Барселона" - "МЮ" и "Ювентус" - "Аякс"
-
Гвардиола: "Не буду работать тренером в 71 год, как Ходжсон"
-
Чемпион Европы-2016 Нани отметился красивым голом в МЛС
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|32
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Эспаньол
|32
|41
|11
|Реал Сосьедад
|31
|40
|12
|Леганес
|31
|40
|13
|Эйбар
|31
|39
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|32
|32
|17
|Реал Вальядолид
|32
|31
|18
|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|32
|25