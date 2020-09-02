Отец Месси дал комментарий о будущем сына после встречи с Бартомеу
Хорхе Месси, отец и агент нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, дал понять, что позиция по будущему его сына после встречи с президентом клуба Жозепом Бартомеу не изменилась.
"Мой сын не остаётся", - цитирует Месси-старшего TyC Sports.
Напомним, что звёздный аргентинец хочет покинуть "Барсу" этой осенью, расторгнув контракт в одностороннем порядке.
Руководство "блауграны", в свою очередь, рассчитывает либо сохранить форварда, либо продать его за 700 миллионов евро.
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