Отец Месси дал комментарий по будущему футболиста

Хорхе Месси, отец капитана "Барселоны" Лионеля Месси, пообщался с журналистами по прибытии в офис клуба.

"Лео будет сложно остаться в "Барселоне", - приводит слова Месси-старшего El Chiringuito TV.

Напомним, что отец футболиста прибыл в Барселону для переговоров с президентом клуба Жозепом Бартомеу.

Аргентинец желает расторгнуть соглашение и свободным агентом уйти в "Манчестер Сити". "Барса" хочет сохранить футболиста и готова предложить ему новый контракт.

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