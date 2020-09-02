Отец Месси дал комментарий по будущему футболиста

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Отец Месси дал комментарий по будущему футболиста

Хорхе Месси, отец капитана "Барселоны" Лионеля Месси, пообщался с журналистами по прибытии в офис клуба.

"Лео будет сложно остаться в "Барселоне", - приводит слова Месси-старшего El Chiringuito TV.

Напомним, что отец футболиста прибыл в Барселону для переговоров с президентом клуба Жозепом Бартомеу.

Аргентинец желает расторгнуть соглашение и свободным агентом уйти в "Манчестер Сити". "Барса" хочет сохранить футболиста и готова предложить ему новый контракт.

Читайте также: Месси согласовал с "Манчестер Сити" контракт на 700 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

Ещё бы. Когда шейхи предлагает ему 700 млн. :D

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