Отец Месси и Ла Лига обменялись письмами

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Отец Месси и Ла Лига обменялись письмами

Хорхе Месси, отец и агент форварда "Барселоны" Лионеля Месси, вступил в спор с руководством Ла Лиги.

Напомним, что аргентинец хотел расторгнуть контракт с "блауграной" в одностороннем порядке, однако лига выступила на стороне клуба, отметив, что без выплаты суммы отступных в размере 700 миллионов евро футболист никуда не уйдёт.

Месси-старший направил письмо в Ла Лигу, в котором указал, что пункт о клаусуле в соглашении его сына недействителен с конца прошлого сезона, если у игрока возникло желание покинуть команду.

Впрочем, руководство турнира от своей изначальной позиции не отступает - пункт об отступных по-прежнему действует.

Не пропустите: Месси сегодня объявит, что останется в "Барселоне". | http://soccernews.ru
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