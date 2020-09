Отец Месси и Ла Лига обменялись письмами

Хорхе Месси, отец и агент форварда "Барселоны" Лионеля Месси, вступил в спор с руководством Ла Лиги.

Напомним, что аргентинец хотел расторгнуть контракт с "блауграной" в одностороннем порядке, однако лига выступила на стороне клуба, отметив, что без выплаты суммы отступных в размере 700 миллионов евро футболист никуда не уйдёт.

Месси-старший направил письмо в Ла Лигу, в котором указал, что пункт о клаусуле в соглашении его сына недействителен с конца прошлого сезона, если у игрока возникло желание покинуть команду.

This is the letter that Jorge Messi just sent to LaLiga in which denies LaLiga interpretation that the €700m buyout clause is still applicable. Jorge insists it is not applicable from the end of last season if the player decides unilaterally to leave FCB.



