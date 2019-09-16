Отец Месси не вёл переговоры с "Интер" Майами

1 Теги барселонаинтер майамилионель месситрансферы

Отец Месси не вёл переговоры с "Интер" Майами

Портал Goal.com, ссылаясь на свои источники, опроверг информацию о переговорах между "Интером" из Майами и отцом капитана "Барселоны" Лионелем Месси.

Сообщается, что слухи о встрече в Лондоне Хорхе Месси и спортивного директора американского клуба Пола Макдоны не соответствуют действительности.

Напомним, что контракт аргентинского форварда с "блауграной" рассчитан до 2021 года, но в конце каждого сезона футболист имеет право расторгнуть соглашение.

Помимо "Интера" Майами СМИ связывают Месси с возвращением в "Ньюэллс Олд Бойз".

Не пропустите: Месси потребовал улучшить контракт с молодым талантом "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карлыч69
Карлыч69

Это даже козлу было понятно! Перебить денежное вознаграждение Месси в Барсе, сможет только либо Манчестер Сити, либо ПСЖ, но никак не новосозданнный нищий клуб Бекхэма.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Не хотелось бы обижать наш чемпионат": Головин сравнил РПЛ и Лигу 1

"Не хотелось бы обижать наш чемпионат": Головин сравнил РПЛ и Лигу 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов