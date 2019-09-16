Отец Месси не вёл переговоры с "Интер" Майами

Портал Goal.com, ссылаясь на свои источники, опроверг информацию о переговорах между "Интером" из Майами и отцом капитана "Барселоны" Лионелем Месси.

Сообщается, что слухи о встрече в Лондоне Хорхе Месси и спортивного директора американского клуба Пола Макдоны не соответствуют действительности.

Напомним, что контракт аргентинского форварда с "блауграной" рассчитан до 2021 года, но в конце каждого сезона футболист имеет право расторгнуть соглашение.

Помимо "Интера" Майами СМИ связывают Месси с возвращением в "Ньюэллс Олд Бойз".

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