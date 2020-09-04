Отец Месси не знает, где продолжит карьеру его сын

Хорхе Месси, отец и агент форварда "Барселоны" Лионеля Месси, ушёл от конкретного ответа на вопрос о будущем своего сына.

У него спросили, останется ли аргентинский нападающий на "Камп Ноу". Месси-старший ответил: "Мы не знаем".

Ожидается, что в ближайшее время шестикратный обладатель "Золотого мяча" объявит о решении продолжить выступать за "Барсу".

Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до июня 2021 года, он хотел его расторгнуть в одностороннем порядке, однако руководство "блауграны" заблокировало уход капитана команды.

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