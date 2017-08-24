Отец Месси опроверг информацию о своей встрече со спортивным директором "Манчестер Сити"

Теги лионель мессибарселонаманчестер ситичики бегиристайн

Отец Месси опроверг информацию о своей встрече со спортивным директором "Манчестер Сити"Отец форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе опроверг информацию о своей встрече со спортивным директором "Манчестер Сити" Чики Бегиристайном.

Как информирует El Mundo Deportivo, глава семейства Месси остался удивлен и расстроен сообщением, которое появилось в британском издании The Sun. Он опроверг опубликованную информацию, напомнив, что уже в ближайшее время его сын должен будет продлить контракт со своим клубом.

Напомним, Месси в третий раз станет папой. | soccernews.ru

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