Отец Месси опроверг информацию о своей встрече со спортивным директором "Манчестер Сити"

Отец форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе опроверг информацию о своей встрече со спортивным директором "Манчестер Сити" Чики Бегиристайном.

Как информирует El Mundo Deportivo, глава семейства Месси остался удивлен и расстроен сообщением, которое появилось в британском издании The Sun. Он опроверг опубликованную информацию, напомнив, что уже в ближайшее время его сын должен будет продлить контракт со своим клубом.

Напомним, Месси в третий раз станет папой. | soccernews.ru