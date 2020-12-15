Отец Месси отреагировал на информацию о переговорах с ПСЖ

Хорхе Месси, отец аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, опроверг информацию о том, что он летал в Катар, чтобы провести переговоры о переходе своего сына в ПСЖ.

"Это неправда. Очередная придуманная история. Я нахожусь в Аргентине с сентября. Фэйкньюз", - написал Хорхе в своем Instagram.

Напомним, что контракт Месси с "Барселоной" истекает летом 2021 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 15 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

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